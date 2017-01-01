عزيز إلى أديس آبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي

عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل

كيتا : من حق شعوب الساحل العيش بسلام ونسعى لذلك

ماكرون: الإرهاب فى الساحل انعكس على الشباب الفرنسي

فيسبوك يوفر خاصية إيجاد "واي فاي "للجميع

مالي: "نصرة الإسلام" تنشر فيديو يظهر 6 رهائن أجانب أحياء

نصائح ترشدك لاختيار أكثر كلمات المرور أمانا

مالي: عشية قمة الساحل ألفا محتج ضد التعديلات الدستورية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل https://t.co/Cp4SW3IV88
الاحد 2 يوليوز - 19:58
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يبحث-مع-ماكرون-الوضع-فى-الساحل_a35369… https://t.co/NEITbJORNq
الاحد 2 يوليوز - 19:29
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز إلى أديس آبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 2 يوليوز 2017 - 20:10



عزيز إلى أديس آبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي

 
توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد ، إلى آديس أبابا(اثيوبيا) وذلك للمشاركة في أعمال الدورة ال29 العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وغادر ولد عبد العزيز العاصمة المالية باماكو بعد مشاركته فى أعمال القمة الطارئة بين دول الساحل الخامس وفرنسا ، وودع فى المطار من طرف نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا .
 
ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد أحمد ازيد بيه،و وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، ومدير ديوان رئيس الجمهورية احمد ولد باهيه وعدد من المستشارين فى رئاسة الجمهورية.


الكلمات المفتاحية : أديس آبابا, مالي . الاتحاد الافريقي . باماكو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة