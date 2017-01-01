عزيز إلى أديس آبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي





توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد ، إلى آديس أبابا(اثيوبيا) وذلك للمشاركة في أعمال الدورة ال29 العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.



وغادر ولد عبد العزيز العاصمة المالية باماكو بعد مشاركته فى أعمال القمة الطارئة بين دول الساحل الخامس وفرنسا ، وودع فى المطار من طرف نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا .



ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد أحمد ازيد بيه،و وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، ومدير ديوان رئيس الجمهورية احمد ولد باهيه وعدد من المستشارين فى رئاسة الجمهورية.