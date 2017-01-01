عزيز إلى اركيز لاستصلاح الجزء الثاني من البحيرة (ورقة فنية)





يتوجه الرئيس الموريتاني اليوم الاثنين إلى مقاطعة اركيز ، جنوبي موريتانيا لوضع الحجر الأساس لمشروع استصلاح الجزء الثاني من الحوض الشرقي لبحيرة اركيز.



وحسب ورقة فنية أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء فان الرئيس الموريتاني سيدشن مشروع استصلاح 2400 هكتار من الحوض الشرقي للبحيرة؛ وستتعدى نتائجه التنموية فلاحي وسكان المنطقة؛ لتشكل إضافة معتبرة للسلة الوطنية من الحبوب ، وفق ماورد فى الورقة الفنية.



وتتميز أراضي بحيرة اركيز بخصوبتها لكنها ظلت حتى عهد قريب غير مستصلحة ويعتمد المزارعون التقليديون فيها نمط الزراعة الفيضية فقط.



وسبق أن مول الصندوق السعودي للتنمية سنة2010 استصلاح 3500 هكتار في الحوض الشرقي للبحيرة بغلاف مالي بلغ 34 مليون دولار لاستصلاح 3500 هكتار؛ إضافة إلى استصلاح (2200) هكتار وإعادة تأهيل (1000) هكتار من الحوض الغربي للبحيرة.



أما الجزء الغربي من حوض البحيرة فقد تم استصلاح معظم أراضيه قبل سنوات؛ واستخدمت لزراعة الأرز الذي يوفر محاصيل معتبرة بسبب انخفاض كلفة الري حيث لا تستعمل في مزارعها مضخات هوائية تعمل بالوقود المكلف ماديا وإنما يتم ريها عن طريق تقنية الري الانسيابي.