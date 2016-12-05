عزيز إلى الشامي لتدشين مصنع لمعدات التخييم



توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة الشامي بولاية داخلت نواذيبو، من أجل تدشين وحدة تصنيع معدات التخييم.



ويرافق ولد عبد العزيز وفد يضم وزير الدفاع الوطني ديالو ممادو باتيا، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه، ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد ولد أعمر، وتيام جمبار، مستشار برئاسة الجمهورية.



ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الموريتاني يوم غد الثلاثاء إلى بلدية انجاكو، في أقصى جنوب غربي موريتانيا، على الحدود مع السنغال، من أجل وضع الحجر الأساس لميناء نجاكو للصيد التقليدي.

