المنتدى : سوء الحكامة أدى إلى تراجع موريتانيا على المؤشرات الدولية

وفاة صحافي موريتاني بقناة "الجزيرة" فى العاصمة الغامبية

عزيز إلى الكونغو للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا

بالصور.. هكذا استقبل الغامبيون رئيسهم الجديد

موريتانيا تنضم لبروتوكول البرلمان في الاتحاد الأفريقي

موريتانيا تنشئ مكتباً للبحث وتنمية الثروة الحيوانية

ولد الشيخ: عزيز حل أزمة غامبيا بعد أن استعصت

طائرة عسكرية سنغالية تقل بارو إلى غامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : عزيز إلى الكونغو للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا https://t.co/P6ntzm3QWo
الجمعة 27 يناير - 09:34
Sahara Media Agency : بالصور.. هكذا استقبل الغامبيون رئيسهم الجديد https://t.co/ztIPWBPvxA
الجمعة 27 يناير - 03:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز إلى الكونغو للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 27 يناير 2017 - 08:28



عزيز إلى الكونغو للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا
مواضيع ذات صلة

 

توجه الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة إلى ابرازافيل (الكونغو) للمشاركة في اجتماع اللجنة العالية  على مستوى الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.


وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ قد صرح أمس الخميس إن هذه  القمة المصغرة التي ستنعقد في ابرازفيل ستختص بالقضية الليبية وجدول اعمالها ينحصر حول هذه القضية ولايمكن ان تضاف اليه قضية اخرى، لكنه أشار إلى أنه  لامانع من ان يتحدث الرؤساء في اجتماعهم  حول مشاكل المنطقة ومنها تاثيرات تداعيات الأزمة الغامبية.


ويرافق ولد عبد العزيز في هذا السفر وفد يضم وزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل ،و مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه، وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية .

 

 



الكلمات المفتاحية : برازافيل, عزيز, قمة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة