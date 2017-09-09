عزيز إلى كازاخستان للمشاركة فى مؤتمر حول التكنولوجيا





غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم السبت العاصمة الفرنسية باريس ، متوجها إلى أستانا(كازاخستان) للمشاركة في المؤتمر الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا.



ويرافق ولد عبد العزيز فى هذا السفر:



- السيدة الأولى مريم منت احمد الملقبة تكبر

- سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- احمد ولد باهيه، مدير ديوان رئيس الجمهورية

- احمد ولد اباه الملقب احميده، مستشار برئاسة الجمهورية

- زيدان ولد احميده، مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية

- اتيام جومبار، مستشار في رئاسة الجمهورية

- الحسن ولد احمد، المدير العام لتشريفات الدولة.



وكان ولد عبد العزيز فى فرنسا للمشاركة فى الطاولة المستديرة لدعم المخطط الوطني للتنمية في تشاد، بحضور الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو، ورئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركاء جمهورية اتشاد في التنمية وصناديق التمويل العربية والإفريقية وعدد من المدعوين.

