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عزيز إلى "مالابو" للمشاركة في القمة العربية -الإفريقية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 12:02



عزيز إلى "مالابو" للمشاركة في القمة العربية -الإفريقية
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توجه الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء إلى عاصمة غينيا الإستوائية " مالابو" للمشاركة في أعمال القمة الرابعة لافريقيا والعالم العربي المقررة غدا.


وبدأت أمس الإثنين، في عاصمة غينيا الإستوائية"مالابو" أعمال الإجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب والأفارقة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية"أحمد أبو الغيط"، ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي.
 

ويهدف هذا الإجتماع إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية الإفريقية الرابعة تحت شعار"معا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الإقتصادي" والتي تبدأ أعمالها غدا الأربعاء، حيث بدأ العديد من القادة والرؤساء في الوصول إلى مالابو، وفي مقدمتهم الرئيس الزمبابوي "روبرت موغابي". 


ونقل الموقع الرسمي للحكومة بغينيا الإستوائية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الشؤون الخارجية بغينيا الإستوائية"أغابيتو مبا موكويي" في كلمته بالجلسة الإفتتاحية للإجتماع المشترك، قوله إن هذه القمة تعكس التطور السليم للتعاون بين البلدان الإفريقية والعربية. 

 

وذكر الوزير أن اجتماع رؤساء الدول والحكومات في 23 نوفمبر://0  الحالي، والذي يجمع 66 من القادة في المنطقتين، يبرهن على أن الشراكة" إفريقيا- العالم العربي" مستمرة وستتواصل. 


يذكر أن قمة الكويت دعت إلى رفع مستوى التعاون الإقتصادي والسياسي بين الجانبين العربي والإفريقي، وطالبت الحكومات والمؤسسات المالية بالمنطقتين بالمشاركة في تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة من خلال الآلية التي تم الإتفاق عليها.

 
وشددت قمة الكويت  على الحاجة لدعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق المؤسسات المالية بالمنطقتين، كما تمت الدعوة إلى إنشاء آلية لتمويل البرامج والمشاريع المشتركة بين الجانبين، تبعاً لخطة اعتمدت بالقمة الثانية التي عقدت في ليبيا عام 2010.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, عزيز, مالابو


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