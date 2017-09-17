عزيز إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نواكشوط صباح اليوم الأحد متوجها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المقرر أن يشارك ولد عبد العزيز أشغال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .



وضم الوفد الرئاسي حرم رئيس الحمهورية، وعدد من الوزراء والمستشارين، وممثل موريتانيا الدائم لدى الأمم المتحدة.



وكانت الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة قد افتتحت في 12 سبتمبر الجاري، وتبدأ مناقشتها السنوية العامة في الفترة مابين 19 إلى 25 من الشهر الجاري ، على أن يبدأ الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من 27 إلى 28 من شهر سبتمبر الجاري.