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عزيز: الإرهاب والجريمة من أبرز تحدياتنا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 6 فبراير 2017 - 17:34



عزيز: الإرهاب والجريمة من أبرز تحدياتنا
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، إن مجموعة دول الساحل الخمس تعي حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها، وبخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة التي اعتبر أنها من ضمن أبرز التحديات التي تواجههم كقادة لهذه الدول.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم لقادة الدول الخمسة على هامش قمة المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو.
 
ولد عبد العزيز أكد استعداد المجموعة للعمل بقوة مع شركائها في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مشددا على التزامها بمسار الشراكة لتحقيق الأمن والتنمية.
 
من جانبه، أعلن رئيس تشاد إدريس ديبي أتنو، انتقال الرئاسة الدورية للمجموعة إلى الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا.
 
وجرى المؤتمر الصحفي بحضور الرئيس الغيني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي البروفسير ألفا كوندي.
 
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, الامن, دول الساحل, عزيز


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