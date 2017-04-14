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عزيز: الاستفتاء سيكون في نهاية الصيف المقبل


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 14 أبريل 2017 - 10:03



عزيز: الاستفتاء سيكون في نهاية الصيف المقبل
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سينظم في غضون أشهر قليلة، مرجحاً أنه سينظم مع نهاية الصيف المقبل.
 
ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية تم بثها اليوم الجمعة، قال إنه ماضٍ نحو عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي رغم رفضها من طرف مجلس الشيوخ.
 
وأضاف في حديثه إلى الإذاعة الفرنسية: "سينظم (الاستفتاء) في وقت قريب جداً، ونفكر في تنظيمه في غضون أشهر، وتحديداً مع نهاية الصيف على الأرجح".
 
وحول مضامين التعديلات الدستورية، وإن كان من المحتمل أن تجري تعديلات جديدة قبل 2019 من ضمنها عدد المأموريات الرئاسية، قال ولد عبد العزيز: "الآن لدينا هذه الملفات وهي المطروحة على الطاولة".
 
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه "ينتظر 2019 من أجل احترام الدستور"، مؤكداً أنه يفكر في مرشح لدعمه ولكنه قال: "من هنا وحتى 2019 سنفكر في كل هذا، ونحن الآن في عام 2017، وعلى كل حال فإن الدستور سيتم احترامه وذلك هو المهم"، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, عزيز
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