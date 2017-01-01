عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين إن الهدف من التغييرات الدستورية هو خدمة المصلحة العامة ، ولا يوجد أي شيء آخر يصب فى مصلحة أي شخص كان".



واتهم ولد عبد العزيز خلال مهرجان له بمدينة آلاك ، وسط موريتانيا ،عدة أشخاص فى المعارضة بمحاولة التشويش على تقدم موريتانيا ، مشيرا إلى أن الشعب أدرك ذلك مع الوقت ولم يعد يثق فيهم .



وطالب الرئيس الموريتاني بالتصويت على التعديلات الدستورية ، التى ستكرم الشهداء باضافة اللون الأحمر للعلم ، وهو عرفان بالجميل للأشخاص الموريتانيين من أجل هذا الوطن ،وفق تعبيره.



واعتبر أن الشائعات التى تقول إن تمرير تعديل العلم ، سيغير الحالة المدنية لا أساس لها، واصفا إياها بالكاذبة .





وقال إن مجلس الشيوخ يقوم باستنزاف حوالي 16 مليار ، دون علاج الأعضاء و أسفارهم فى الخارج ،مشيرا إلى أن إلغاء المجلس يعد ربحا ، ولافائدة فى الصرف عليه ، حسب تعبيره.



وأوضح أنه تم التراجع عن تعديل بخصوص المحكمة السامية ، بعد أن كثر اللغط حوله ، من طرف المعارضة التى قالت إن الرئيس يحاول التهرب من المحاكمة قبل تسليم الحكم ، معتبرا أن اللجنة التي ستحقق لا تستطيع المحاكمة.



وأكد أن الدستور يضم الكثير من النواقص ، لأنه موروث عن الأفكار الاستعمارية التى كانت موجودة ومع الزمن سيقومون باصلاحه ، لكن ليس فى الوقت الحالي ، على حد تعبيره.