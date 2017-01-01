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عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 24 يوليوز 2017 - 18:54



عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين إن الهدف من التغييرات الدستورية هو خدمة المصلحة العامة ، ولا يوجد أي شيء آخر يصب فى مصلحة أي شخص كان".

واتهم ولد عبد العزيز  خلال مهرجان له بمدينة آلاك ، وسط موريتانيا ،عدة أشخاص فى المعارضة بمحاولة التشويش على تقدم موريتانيا ، مشيرا إلى أن الشعب أدرك ذلك مع الوقت ولم يعد يثق فيهم .

وطالب الرئيس الموريتاني بالتصويت على التعديلات الدستورية ، التى ستكرم الشهداء باضافة اللون الأحمر للعلم ، وهو عرفان بالجميل للأشخاص الموريتانيين من أجل هذا الوطن ،وفق تعبيره.

واعتبر أن الشائعات التى تقول إن تمرير تعديل العلم ، سيغير الحالة المدنية  لا أساس لها، واصفا إياها بالكاذبة .


وقال إن مجلس الشيوخ يقوم باستنزاف حوالي 16 مليار ، دون علاج الأعضاء  و أسفارهم فى الخارج  ،مشيرا إلى أن  إلغاء المجلس يعد ربحا ، ولافائدة فى الصرف عليه ، حسب تعبيره.

وأوضح أنه تم التراجع عن  تعديل بخصوص المحكمة السامية ، بعد أن كثر اللغط حوله ، من طرف المعارضة التى قالت إن الرئيس يحاول التهرب من المحاكمة قبل تسليم الحكم ، معتبرا أن اللجنة التي ستحقق لا تستطيع المحاكمة.

وأكد أن الدستور يضم الكثير من النواقص ، لأنه موروث عن الأفكار الاستعمارية التى كانت موجودة ومع الزمن  سيقومون باصلاحه ، لكن ليس فى الوقت الحالي ، على حد تعبيره.


الكلمات المفتاحية : التعديلات, المعارضة الدستورية, عزيز, موريتانيا
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