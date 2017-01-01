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عزيز: المعارضة تخدم دولا أجنبية أكثر من موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 11:39



عزيز: المعارضة تخدم دولا أجنبية أكثر من موريتانيا
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اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بعض الأحزاب السياسية، بمعارضة كيان الدولة ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشاهد مواطنين يساندون دولة أخرى ضد دولتهم .

وأكد الرئيس فى خطابه بمدينة كيفه المحطة الخامسة من جولته الدعائية للتعديلات الدستورية أن رفع علم دولة غير موريتانيا داخل البلد غير مقبول، ولا يحدث فى أي دولة أخرى ، حسب تعبيره.

ودافع ولد عبد العزيز عن تعديل العلم المقترح ضمن التعديلات الدستورية ، معتبرا أن هذه التغييرات تحث على التضحية واحترام الشهداء، وفق تعبيره.

 فى غضون ذلك، واصل الرئيس هجومه اللاذع على مجلس الشيوخ  الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني، وقال إنه  عالة على الجمعية الوطنية ، ويعمل على تأخير التنمية عن طريق تأخير المشاريع التنموية، على حد تعبيره.

من جهة أخرى اتهم ولد عبد العزيز الأنظمة السياسية السابقة بإيقاف التنمية فى الولايات الداخلية ، ومركزتها  فى العاصمة نواكشوط ، مما أدى إلى نزوح السكان نحوها.
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, المعارضة, عزيز
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