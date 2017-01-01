عزيز: المعارضة غير المحاورة صوتت لتعديل الدستور

الرئيس الموريتاني: كيهيدي ستحتضن احتفالات عيد الاستقلال

ابيدجان: تعادل بين المغرب والسينغال في الألعاب الفرنكوفونية

موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور

عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية

موريتانيا: اللجنة المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت

موريتانيا : حزب "اللقاء" يتهم السلطات بمضايقة أنشطته

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية https://t.co/5scWca1v2Q
الاثنين 24 يوليوز - 23:52
Sahara Media Agency : المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت https://t.co/T8FNhfqOtd
الاثنين 24 يوليوز - 19:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز: المعارضة غير المحاورة صوتت لتعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 12:10



عزيز: المعارضة غير المحاورة صوتت لتعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

 

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن " بعض المعارضة الغير محاورة، صوت لصالح التعديلات الدستورية خلال عرضها على البرلمان، عندما لاحظت أهميتها"


جاءت تصريحات الرئيس الموريتاني اليوم الثلاثاء خلال مهرجان دعائي لتعديل الدستور في مدينة كيهيدي جنوب شرقي موريتانيا.


ولد عبد العزيز هاجم خلال المهرجان مجلس الشيوخ، متحدثا عن ضرورة تغييره لأن "الشعب الموريتاني لم ينتخبه بطريقة مباشرة، مؤكدا أن انتخاب بعض اعضائه جاء بطريقة غير نزيهة، كما أنه أخل بالقيم والاخلاق" حسب تعبيره.


وأضاف ولد عبد العزيز أن هذا الوصف يستثني منه بعض الشيوخ الذين وصفهم "بالأوفياء"، وكانوا "سندا له خلال مدة طويلة"


الرئيس الموريتاني تحدث عن التعديلات الدستورية المقترحة، وأهمية التصويت لصالحها، شارحا طبيعة هذه التعديلات التي شملت العلم وبعض المؤسسات الاخري.


ويقوم ولد عبد العزيز بجولة في الداخلة لحشد التأييد للتعديلات الدستورية التي أفرزها الحوار الاخير بين الاغلبية وبعض أحزاب المعارضة.



الكلمات المفتاحية : الدستور, الرئيس, المعارضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة