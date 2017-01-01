عزيز: المعارضة غير المحاورة صوتت لتعديل الدستور





قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن " بعض المعارضة الغير محاورة، صوت لصالح التعديلات الدستورية خلال عرضها على البرلمان، عندما لاحظت أهميتها"





جاءت تصريحات الرئيس الموريتاني اليوم الثلاثاء خلال مهرجان دعائي لتعديل الدستور في مدينة كيهيدي جنوب شرقي موريتانيا.





ولد عبد العزيز هاجم خلال المهرجان مجلس الشيوخ، متحدثا عن ضرورة تغييره لأن "الشعب الموريتاني لم ينتخبه بطريقة مباشرة، مؤكدا أن انتخاب بعض اعضائه جاء بطريقة غير نزيهة، كما أنه أخل بالقيم والاخلاق" حسب تعبيره.





وأضاف ولد عبد العزيز أن هذا الوصف يستثني منه بعض الشيوخ الذين وصفهم "بالأوفياء"، وكانوا "سندا له خلال مدة طويلة"





الرئيس الموريتاني تحدث عن التعديلات الدستورية المقترحة، وأهمية التصويت لصالحها، شارحا طبيعة هذه التعديلات التي شملت العلم وبعض المؤسسات الاخري.





ويقوم ولد عبد العزيز بجولة في الداخلة لحشد التأييد للتعديلات الدستورية التي أفرزها الحوار الاخير بين الاغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

