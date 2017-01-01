عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي



طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين سكان مقاطعة اركيز بالعمل على إنجاح مشروع الاستصلاح الزراعي ، الذى سيدشنه ، مشيرا إلى أنه سيمكن من تنمية المقاطعة والوصول بموريتانيا إلى الاستقلال الذاتي .



وقال الرئيس الموريتاني خلال كلمة ألقاها لدى وصوله المدينة إن مشروع الاستصلاح الزراعي سيعمل على جميع مشاكل المقاطعة ، داعيا أبناء المدينة إلى العمل بجد واجتهاد من أجل تنمية موريتانيا.



وأعرب ولد عبد العزيز عن أسفه لتأخر الأشغال فى طريق اركيز ، مضيفا أن حكومته ستعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن .



ووعد الرئيس سكان المدينة بفك العزلة عنهم ، بانشاء طريق يربط مدينة اركيز ببوغي ، وسيعمل على تجديد شبكات المياه والكهرباء وكافة البنى التحتية ، وفق تعبيره.



من جهة أخرى شكر سكان المدينة على حفاوة الاستقبال ، وقال إن "اركيز مدينة علم ولاتقل أهمية عن المدن التاريخية ، لدور أبناء المقاطعة فى نمو واستقرار الوطن"، وفق تعبيره .