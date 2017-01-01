عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي

الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى ضحايا حادث التدافع

عزيز إلى اركيز لاستصلاح الجزء الثاني من البحيرة (ورقة فنية)

منتخب موريتانيا المحلي يعود بفوز ثمين من ليبيريا

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

مظاهرات في مالي احتجاجا على استفتاء يزيد صلاحيات الرئيس

كويتيون يرفعون علم موريتانيا فى احتفالية هواة اللاسلكي

"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى حادث التدافع https://t.co/KKG1g5npz9
الاثنين 17 يوليوز - 11:34
Sahara Media Agency : ورقة فنية https://t.co/4sI0lpUYBV
الاثنين 17 يوليوز - 11:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 11:15



عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي
مواضيع ذات صلة
 
 
طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين  سكان مقاطعة  اركيز بالعمل على إنجاح مشروع الاستصلاح الزراعي ، الذى سيدشنه ، مشيرا إلى أنه سيمكن من تنمية المقاطعة والوصول بموريتانيا إلى الاستقلال الذاتي .

وقال الرئيس الموريتاني خلال كلمة ألقاها  لدى وصوله المدينة إن مشروع الاستصلاح الزراعي سيعمل على جميع مشاكل المقاطعة ، داعيا أبناء المدينة إلى العمل  بجد واجتهاد من أجل تنمية موريتانيا.

وأعرب ولد عبد العزيز عن أسفه لتأخر الأشغال فى طريق اركيز ، مضيفا أن حكومته ستعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن .

ووعد الرئيس سكان المدينة بفك العزلة عنهم ، بانشاء طريق يربط مدينة اركيز ببوغي ، وسيعمل على تجديد  شبكات المياه والكهرباء وكافة البنى التحتية ، وفق تعبيره.

من جهة أخرى شكر سكان المدينة على حفاوة الاستقبال ، وقال إن  "اركيز مدينة علم ولاتقل أهمية عن المدن التاريخية ، لدور أبناء المقاطعة فى نمو واستقرار الوطن"، وفق تعبيره .


الكلمات المفتاحية : اركيز, الزراعة, عزيز, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة