المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016

الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة

مستشفى "حَمَدْ" يتبرع لصالح مائتي أسرة

حزب "نداء الوطن" يعقد مؤتمره التأسيسي

مؤتمر دولي في السنغال حول الأمن في أفريقيا

موريتانيا: استغلال التعليم لحفظ الثروة البحرية

الحكومة تكشف محاور ميزانية العام المقبل

عزيز بنواكشوط بعد تدشين مشروع تابع للجيش

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة https://t.co/TDhCMuUbyx
الاثنين 5 ديسمبر - 21:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة https://t.co/vgjvs5kUW5الجمعية-الوطنية-تناقش-ميزانية-وزارة-الصحة_a32708.html
الاثنين 5 ديسمبر - 20:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز بنواكشوط بعد تدشين مشروع تابع للجيش


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 16:14



عزيز بنواكشوط بعد تدشين مشروع تابع للجيش
مواضيع ذات صلة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى العاصمة نواكشوط، بعد ظهر اليوم الاثنين، قادما من مدينة الشامي، بولاية داخلة نواذيبو، حيث أشرف على تدشين وحدة تصنيع معدات التخييم.

ودشن ولد عبد العزيز في الشامي، وحدة لتصنيع معدات التخييم تابعة لمؤسسة تصنيع ملابس الجيش الوطني، وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها ضمن سلسلة وحدات تعتزم المؤسسة إقامتها في المدن الداخلية بغية التوسع والشمولية لتصل بهدف تحقيق الاكتفاء في هذا المجال.
 
واستمع ولد عبد العزيز إلى شروح حول مراحل إنجاز الوحدة ومكوناتها وطاقتها الاستيعابية ودورها في تحقيق الاكتفاء في مجال صناعة التخييم والأغطية والحقائب العسكرية علاوة على خياطة وتصميم الملابس العادية، كما تفقد مختلف الورشات واطلع على سير العمل فيها.
 
وزار رئيس الجمهورية بعد ذلك خارج المؤسسة، معرضا تحت الخيام تضمن نماذج من المعدات والتجهيزات التي تنتجها المؤسسة، وتحتوي الوحدة على ماكنات من الحجم الكبير لتصنيع وتصميم الخيام متعددة الاحجام والانواع، وتتوفر على 80 ماكنة خياطة جديدة تستخدم لأول مرة.
 
وتروم هذه الوحدة تلبية حاجيات المؤسسات العسكرية والأمنية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخصوصيين وعلى وجه الخصوص حاجيات مفوضية الأمن الغذائي من الخيام والأغطية التي تستخدم لأغراض التدخل الانساني والاغاثة.
 
وتعتبر الوحدة ثكنة عسكرية متكاملة يعمل بها أفراد من الجيش الوطني وتتكون من مكاتب إدارية وسكن للجنود ومطابخ ومقاهي ومسجد، بالاضافة الى سكن قيد الانجاز للمجندات.


الكلمات المفتاحية : تدشينات, جيش, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة