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عزيز: تمويل خارجي للمعارضة يسعى لزعزعة الأمن


زويرات - صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 11:01



ولد عبد العزيز لدى وصوله صباح اليوم لمطار مدينة ازويرات - و م أ
ولد عبد العزيز لدى وصوله صباح اليوم لمطار مدينة ازويرات - و م أ
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اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة  من سماهم "الفاشلين سياسيا واقتصاديا" بتهديد وحدة موريتانيا الوطنية وتماسك شعبها.

وأضاف ولد عبد العزيز خلال مهرجان جماهيري بمدينة ازويرات شمالي موريتاني أن المعارضة تمولها جهات خارجية تسعى لزعزعة الأمن في البلاد.

وأكد الرئيس فى المحطة التاسعة من جولته الدعائية للتعديلات الدستورية أن "الشعب الموريتاني يدرك هذه الحقائق ولن تنطلي عليه حيل بعض الأحزاب التي تسعى إلى خراب الدولة" بحسب تعبيره.

وأكد الرئيس الموريتاني أن من وصفهم بـ"المشوشين" حاولوا التقليل من أهمية التعديلات الدستورية، مضيفا أن الدستور الموريتاني يحتاج وقتا لتنقيحه، ".
وتتهم المعارضة الموريتانية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالسعي لانقلاب دستوري عبر الاستفتاء على تعديلات تصفها ب "الأحادية والعبثية" فى الخامس من الشهر المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, التعديلات, الدستور, المعارضة, الوحدة, تمويل, عزيز
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