عزيز: جامي وافق على التخلي عن السلطة

وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا

كيف سيتم تنصيب الرئيس دونالد ترامب؟

غامبيا: "إيكواس" تعلق العملية العسكرية

أزمة غامبيا: حراك دبلوماسي في نواكشوط

غامبيا: مظاهرات يشارك فيها قائد الجيش

السنغال أول المتأهلين لربع نهائي "الكان"

روصو: حكايات الموريتانيين العائدين من غامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا https://t.co/vgjvs53jxvوساطة-موريتانية-غينية-لحل-أزمة-غامبيا_a3… https://t.co/7meFKV8OBa
الجمعة 20 يناير - 11:13
Sahara Media Agency : كيف سيتم تنصيب الرئيس دونالد ترامب؟ https://t.co/k3PWf5FcAI
الجمعة 20 يناير - 02:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز: جامي وافق على التخلي عن السلطة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 10:55



عزيز: جامي وافق على التخلي عن السلطة
مواضيع ذات صلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي وافق على التخلي عن السلطة لمصلحة بلاده وشعبه.
 
ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي رفقة نظيره الغيني ألفا كوندي بمطار نواكشوط الدولي، قال إنه خلال زيارته الأخيرة لغامبيا أول أمس حصل على موافقة الرئيس جامي على "التخلي عن السلطة من أجل مصلحة بلاده وشعبه".
 
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي قبيل مغادرة الرئيس الموريتاني والغيني باتجاه غامبيا في إطار جهود الوساطة الأخيرة لحل الأزمة الغامبية سياسياً، بعد مهلة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تنتهي منتصف اليوم الجمعة قبل استئناف العملية العسكرية التي بدأت مساء أمس.
 
وقال ولد عبد العزيز بخصوص الوساطة الموريتانية-الغينية: "لدينا كل الحظوظ لحل الأزمة سياسيا"، قبل أن يبدي نوعاً من التحفظ على العملية العسكرية.
 
وقال إنه بعد زيارته الأخيرة لغامبيا "كان لديه أمل" في حل الأزمة سياسياً، قبل أن يقول: "الأحداث تسارعت بعد ذلك ولم أفهم ما جرى"، في إشارة إلى العملية العسكرية.
 
ودعا ولد عبد العزيز إلى ضرورة الحرص على تفادي إشعال المنطقة بصراع جديد، مؤكداً أن "الجميع لديه الرغبة في حل الأزمة سياسياً".
 


الكلمات المفتاحية : عزيز, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة