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Sahara Media Agency : ولد عبد العزيز وأبو مازن يعقدان مؤتمراً صحفياً https://t.co/mkijUvGMnA
الجمعة 16 سبتمبر - 13:25
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عزيز: سنواجه التحرك الإسرائيلي في أفريقيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 سبتمبر 2016 - 12:33



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عزيز: سنواجه التحرك الإسرائيلي في أفريقيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن العرب سيعملون على مواجهة التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أهمية العلاقات العربية-الأفريقية.
 
وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة رفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في نواكشوط، أن "المحاولات الإسرائيلية ستواجه بتحرك عربي لإيقاف كل ما من شأنه أن يمس بالعلاقات العربية-الأفريقية".
 
وأضاف ولد عبد العزيز الذي تقود بلاده حالياً جامعة الدول العربية، أن جميع القضايا بما فيها العلاقات بين العرب وأفريقيا ستطرح في قمة مالابو المقبلة.
 
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه كان سعيداً بزيارته لموريتانيا، وعبر عن امتنانه لموريتانيا التي منحت سفارة بلاده قطعة أرضية لتشييد مقرها الجديد، مؤكداً أنه ستكون في المستقبل القريب سفارة لموريتانيا في دولة فلسطين المستقلة.
 
وقال عباس إنه يستعد بعد أيام لعقد لقاء مع وفد فرنسي في الأمم المتحدة تحضيراً لمؤتمر سيحاول وضع آلية للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وأضاف عباس: "نرجو أن لا تظهر عقبات، ونحن لا توجد أمامنا الكثير من الخيارات".
 
وعبر الرئيس الموريتاني عن دعمه للمؤتمر الذي ترعاه فرنسا انطلاقا من المبادرة العربية، وقال إنه يتمنى أن يسفر عن إيجاد آلية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
 


الكلمات المفتاحية : إسرائيل, أفريقيا, عزيز, فلسطين


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