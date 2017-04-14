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عزيز: سنوقع قريباً اتفاقيات شراكة مع "إيكواس"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 14 أبريل 2017 - 09:48



عزيز: سنوقع قريباً اتفاقيات شراكة مع "إيكواس"
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن موريتانيا دخلت في مباحثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل التوقيع على اتفاقيات شراكة.
 
وكانت موريتانيا عضواً مؤسساً للمجموعة الاقتصادية، ولكنها انسحبت منها من أجل الانضمام لاتحاد المغرب العربي.
 
ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، طرحت عليه الصحفية الفرنسية ماري بيرر أولفان سؤالاً عن إمكانية عودة موريتانيا إلى الإيكواس في ظل مطالبة المغرب بالانضمام للمجموعة.
 
وقال الرئيس الموريتاني في هذا السياق: "نحن نتفاوض منذ عدة سنوات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لتوقيع شراكة اقتصادية، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية لتوقيع الاتفاقيات في وقت قريب".
 
وبخصوص العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قال ولد عبد العزيز: "لم نتطرق حتى الآن إلى إمكانية العودة، مع أننا نبقى بلداً مغاربياً وأحد بلدان غرب أفريقيا في نفس الوقت".
 


الكلمات المفتاحية : إيكواس, افريقيا, المغرب, عزيز
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