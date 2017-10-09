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عزيز فى مقر وكالة الوثائق المؤمنة بتفرغ زينة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 9 أكتوبر 2017 - 11:16



الرئيس فى مركز الوثائق المؤمنة بعرفات/ أرشيف
الرئيس فى مركز الوثائق المؤمنة بعرفات/ أرشيف

 
أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الإثنين، زيارة لمركز تسجيل السكان التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بمقاطعة تفرغ زينه في ولاية نواكشوط الغربية،
 
وتجول ولد عبد العزيز في قاعات التسجيل والأرشيف بالمركز، واستمع من القائمين عليه إلى شروح حول مختلف المراحل التي تمر بها عمليات التسجيل والخدمات المقدمة لهم، والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية.
 
وكان ولد عبد العزيز قد زار قبل ذلك العيادة المجمعة (كلينيك)، وتجول في أقسامها وتلقى شروحا حول الخدمات الصحية التي يقدمها هذا المرفق.
 
ويؤدي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤخرا زيارات ميدانية لعدة إدارات في مقاطعات ولايات نواكشوط للاطلاع على سير العمل.
 

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