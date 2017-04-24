عزيز فى نواكشوط بعد تدشين مشاريع بنواذيبو

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الإثنين إلى نواكشوط قادما من مدينة نواذيبو ، في الشمال الموريتاني، بعد زيارة دامت ثلاثة ايام دشن خلالها عدة مشاريع تنموية.



ولد عبد العزيز أشرف في العاصمة الاقتصادية على تدشين مركز الاستشفاء للتخصصات الطبية، بتمويل من خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، المشيد على مساحة تزيد على ثمانية هكتارات، ويضم تسعة أجنحة.



وأزاح لرئيس الموريتاني الستار عن اللوحة التذكارية لبدء الأشغال في قطب سياحي هو الأول من نوعه، ويتشكل من طريق بحري معبد، مسافته 10 كلمترات، وتهيئة مساحة أرضية من 12 هكتارا موزعة على 307 قطع أرضية مربوطة بشبكة كهربائية.



وفي سياق متصل، وضع ولد عبد العزيز حجر الأساس ل11.7 كيلومترا من الطرق الحضرية بمدينة نواذيبو، ضمن جهود منطقة نواذيبو الحرة لتشجيع آفاق الاستثمار في المدينة.



ويهدف المشروع حسب القائمين عليه إلى فك العزلة عن ثمانية أحياء على أطراف المدينة، وربطها بالخطوط الرئيسية فيما بينها لتسهيل حركة المرور في أرجاء العاصمة الاقتصادية.



كما اطلع ولد عبد العزيز على مدى تقدم الأشغال في فك العزلة عن توسعة ميناء خليج الراحة و القطب الصناعي "البونتيه".



وينضاف هذا المشروع حسب القائمين عليه إلى ما وصوفها بالجهود التي أقيم بها مؤخرا في مجال توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية الحضرية في المدينة ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها سلطة منطقة نواذيبو الحرة لتشييد البنى التحتية الضرورية اللازمة لجعل المدينة قطبا استراتيجبا.