عزيز فى نواكشوط بعد تدشين مشاريع بنواذيبو

فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

اجتماع تحضيري للوزراء أعضاء المدرسة متعددة الجنسيات

ندوة إسلامية بكهيدي تحذر من انتشار المخدرات

نواذيبو : توزيع 568 قطعة أرضية على المدرسين

موريتانيا: إطلاق منتدى دولي للإستثمار بالعاصمة الإقتصادية

الرئيس الموريتاني يطلق مستشفى للتخصصات الطبية بنواذيبو

فرنسا: استنفار "الوطنيين" مع ماكرون لهزيمة "يمين" لوبان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ندوة إسلامية بكهيدي تحذر من انتشار المخدرات https://t.co/vgjvs5kUW5ندوة-إسلامية-بكهيدي-تحذر-من-انتشار… https://t.co/qWEEkBTz45
الاثنين 24 أبريل - 19:38
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواذيبو : توزيع 568 قطعة أرضية على المدرسين https://t.co/vgjvs5kUW5نواذيبو-توزيع-568-قطعة-أرضية-على-ا… https://t.co/iAYALlHgM3
الاثنين 24 أبريل - 16:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز فى نواكشوط بعد تدشين مشاريع بنواذيبو


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 24 أبريل 2017 - 20:00



عزيز فى نواكشوط بعد تدشين مشاريع بنواذيبو
مواضيع ذات صلة
عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الإثنين إلى نواكشوط قادما من مدينة نواذيبو ، في الشمال الموريتاني، بعد زيارة دامت ثلاثة ايام دشن خلالها عدة مشاريع تنموية.

ولد عبد العزيز أشرف في العاصمة الاقتصادية على تدشين مركز الاستشفاء للتخصصات الطبية، بتمويل من خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  "اسنيم"، المشيد على مساحة تزيد على ثمانية هكتارات، ويضم  تسعة أجنحة.
 
وأزاح  لرئيس الموريتاني الستار عن اللوحة التذكارية لبدء الأشغال في قطب سياحي هو الأول من نوعه، ويتشكل من طريق بحري معبد، مسافته 10 كلمترات، وتهيئة مساحة أرضية من 12 هكتارا  موزعة على 307 قطع أرضية مربوطة بشبكة كهربائية.

وفي سياق متصل، وضع ولد عبد العزيز حجر الأساس ل11.7 كيلومترا من الطرق الحضرية بمدينة نواذيبو، ضمن جهود منطقة نواذيبو الحرة لتشجيع آفاق الاستثمار في المدينة.

ويهدف المشروع حسب القائمين عليه إلى فك العزلة عن ثمانية أحياء على أطراف المدينة، وربطها بالخطوط الرئيسية فيما بينها لتسهيل حركة المرور في أرجاء العاصمة الاقتصادية.

 كما اطلع ولد عبد العزيز على مدى تقدم الأشغال في فك العزلة عن توسعة ميناء خليج الراحة و القطب الصناعي "البونتيه".

وينضاف هذا المشروع حسب القائمين عليه إلى  ما وصوفها بالجهود التي أقيم بها مؤخرا في مجال توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية الحضرية في المدينة ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها سلطة منطقة نواذيبو الحرة لتشييد البنى التحتية الضرورية اللازمة لجعل المدينة قطبا استراتيجبا.


الكلمات المفتاحية : المنطقة الحرة, تدشيتات, نواذيبو, ولد عبد العزيز
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة