عزيز فى نواكشوط بعد حضوره ختام الحوار السوداني



عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الإثنين إلى نواكشوط قادما من العاصمة السودانية الخرطوم بعد المشاركة في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السوداني.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد أن بلاده قدمت نموذجاً ناجحاً بعد أن أطلقت "الحوار الوطني الشامل" قبل عشرة أيام، وهو الحوار الذي قاطعت المعارضة التقليدية جلساته بحجة أنه "مهزلة ومسرحية"، وأن نتائجه معدة بشكل مسبق من طرف النظام.



وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه اليوم الاثنين خلال الجلسة الختامية للحوار الوطني في دولة السودان، أن الحوار الذي أقيم في موريتانيا "شاركت فيه كل أطياف المجتمع". وفق تعبيره.

