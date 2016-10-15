عزيز فى نواكشوط بعد حضوره قمة لومى الطارئة

موريتانيا: إجراء أول عملية قسطرة للقلب بمصحة خصوصية

اجتماع يضم مسعود ووفدا من المعارضة المحاورة

الحزب الحاكم يتهم منتدى المعارضة "بخيانة" الوطن

عزيز ورئيس الوزراء الجزائري يبحثان التعاون الثنائي

قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة

عزيز في لومي لحضور قمة أفريقية طارئة

التحالف ينسحب من الحوار بسبب تصريحات الحكومة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : اجتماع يضم مسعود ووفدا من المعارضة المحاورة https://t.co/geoS8a3wHS
السبت 15 أكتوبر - 22:46
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اجتماع يضم مسعود ووفدا من المعارضة المحاورة https://t.co/vgjvs5kUW5اجتماع-يضم-مسعود-ووفدا-من-المعارضة… https://t.co/0DrBXw3C8i
السبت 15 أكتوبر - 21:36
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز فى نواكشوط بعد حضوره قمة لومى الطارئة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 أكتوبر 2016 - 21:13



عزيز فى نواكشوط بعد حضوره قمة لومى الطارئة
مواضيع ذات صلة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم السبت إلى نواكشوط قادما من العصمة التوغولية لومي، بعد المشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، حول السلم، والأمن البحري والتنمية.

ووقعت موريتانيا على هامش القمة الافريقية غير العادية حول السلم والأمن البحري والتنمية في لومي على ميثاق الامم المتحدة للنقل البحري وتعديلات لومي التي أدخلت عليه.

واستعرض الرئيس الموريتاني المقاربة الأمنية الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب، مبرزا قناعة موريتانيا منذ البداية بتلازم مساري الأمن والتنمية.

وكان الرئيس التوغولي افور انياسينغبي آياديما قد دعا  خلال افتتاحه القمة، الدول الأفريقية إلى موقف  موحد وحازم  لمواجهة تحديات القرصنة البحرية ومشاغل التنمية.

واعتبر آياديما الذى احتضنت بلاه القمة طارئة أن القرصنة البحرية إحدى المعضلات التي تواجه مفاهيم الأمن والاستقرار الذي يرتبط حتما بالتنمية ومقتضياتها.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الأمن, التنمية, القمة, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة