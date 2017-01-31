اليونيسف: نسبة وفيات مرتفعة تهدد أطفال موريتانيا

عزيز فى نواكشوط بعد حضور قمة الاتحاد الافريقي

نقص فى سيولة بنوك زويرات بسبب التنقيب

نواذيبو: اعتقال عدة أشخاص على خلفية احتجاجات للنصرة

بالفيديو.. خروج عشرات الآلاف تطالب بإعدام المسيء

محمد السادس: المغرب لن يتخلى عن دوره الريادي بأفريقيا

ولد سيدي: قرار المحكمة العليا يفرض "إعدام" المسيء

موريتانيا: محكمة ألاك تفرج عن "الشيخ باي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة
Sahara Media Agency : نقص فى سيولة بنوك زويرات بسبب التنقيب https://t.co/wzgnUDurxF
الثلاثاء 31 يناير - 19:43
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز فى نواكشوط بعد حصور قمة الاتحاد الافريقي https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-فى-نواكشوط-بعد-حصور-قمة-الا… https://t.co/w5vRiBwVk2
الثلاثاء 31 يناير - 19:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز فى نواكشوط بعد حضور قمة الاتحاد الافريقي


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 31 يناير 2017 - 18:34



عزيز فى نواكشوط بعد حضور قمة الاتحاد الافريقي
مواضيع ذات صلة

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط، وذلك بعد مشاركته في القمة 28 للقمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة أثيوبية أديس بابا.

ولد عبد العزيز كان قد شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفعية المستوى حول ليبيا، في ابرازافيل عاصمة الكونغو.

واستقبل رئيس الموريتاني في مطار أم التونسي الدولي من طرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, عزيز, قمة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة