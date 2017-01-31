عزيز فى نواكشوط بعد حضور قمة الاتحاد الافريقي



عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط، وذلك بعد مشاركته في القمة 28 للقمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة أثيوبية أديس بابا.



ولد عبد العزيز كان قد شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفعية المستوى حول ليبيا، في ابرازافيل عاصمة الكونغو.



واستقبل رئيس الموريتاني في مطار أم التونسي الدولي من طرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.

