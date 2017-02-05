عزيز في باماكو للمشاركة في قمة دول الساحل



تحتضن العاصمة المالية باماكو قمة استثنائية لرؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم كلاً من موريتانيا، مالي، النيجر, تشاد وبوركينافاسو.



وقد وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأحد إلى باماكو للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية التي تتمحور حول بحث قضايا محاربة "الإرهاب والتطرف" في منطقة الساحل الأفريقي.



ورافق ولد عبد العزيز وفد يضم كلاً من إسلكو ولد احمد أزيد بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، جالو ممادو باتيا، وزير الدفاع، الناني ولد اشروقة وزير الصيد والاقتصاد البحري، الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، قائد الاركان العامة للجيوش.



وكانت باماكو قد احتضنت اليوم الأحد الاجتماع السنوي الثاني للوزراء المكلفين بالدفاع والأمن وبمشاركة وزراء الخارجية لمجموعة الخمس للساحل.



وتأتي هذه القمة الاستثنائية بعد أيام من قرار اتخذته النيجر ومالي وبوركينافاسو بتشكيل قوات عسكرية مشتركة، تسعى إلى محاربة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي الرابط بينهما.



وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس عام 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يقع مقرها الرسمي.

