عزيز في لومي لحضور قمة أفريقية طارئة



وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، إلى العاصمة التوغولية لومي ،للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، حول السلم، والأمن البحري والتنمية.



و استقبل ولد عبد العزيز لدى وصوله العاصمة التوغولية من طرف وفد حكومي رفيع المستوى وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي، وممثلي الجالية الموريتانية في التوغو.



وسيعرض خلال القمة مشروع ميثاق الاتحاد الأفريقى المعروف ب(ميثاق لومى) الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال الأمن والسلامة البحرية، وإدارة الموارد الخاصة بالمحيطات والبحار.



كما سيناقش القادة الأفارقة التعاون في مجالات النقل البحري ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والقرصنة البحرية والتهريب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية بالقارة الأفريقية.

