عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة

فضيحة الشيوخ!



أكد ولد عبد العزيز في خطابه مساء اليوم أن صفحة مجلس الشيوخ قد طويت بالنسبة له، خاصة حين بدا متحمساً لشرح هذه النقطة، فقال إن المجلس الذي يتكون من 56 مواطناً، صرفت عليه الدولة منذ 1992 ميزانية وصلت إلى 16 مليار أوقية، وبدا واضحاً أن ولد عبد العزيز يستكثر هذا المبلغ على تسيير مؤسسة يقودها الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية لمدة ربع قرن.



وقال ولد عبد العزيز إن من الأسباب التي دفعته لإلغاء مجلس الشيوخ "طريقة الانتخاب غير المباشرة، والتي يحصل فيها الكثير من الأمور غير المشرفة للديمقراطية، كالرشوة".



وأضاف أن "بعض الشيوخ يصل عن طريق الرشوة، وبعضهم في الانتخابات الماضية تأكدنا أنه دخل معمعة الرشوة، وهذا غير مشرف وفضيحة للديمقراطية"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسة لم تعد قادرة على مواكبة هذا المسلسل الديمقراطية".



ولكن الأكثر غرابة في هجوم ولد عبد العزيز على الشيوخ قوله إنهم "لم يسبق أن شيدوا أي منشأة صحية أو تعليمية في المقاطعات التي ينحدرون منها، ويفترض أنهم يمثلونها"، مشيراً إلى أن المجالس الجهوية هي التي ستضمن سد هذا الفراغ.



وقال ولد عبد العزيز إن هذه المجالس الجهوية لو كانت موجودة منذ عشرات السنين لتغير كل شيء، وأشار إلى أن نواذيبو كانت لتكون وضعيتها أحسن في ظل مجلس جهوي يعيش مع السكان ويحس بمشاكلهم.



ولكن بقي على الرئيس أن يشرح لسكان نواذيبو كيف ستتحمل مدينتهم الصغيرة تعدد الرؤوس في ظل وجود الولاية وسلطة المنطقة الحرة، ومستقبلاً المجلس الجهوي للتنمية.

