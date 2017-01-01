عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، إنه لا يخاف من المحاكمة بعد أن يغادر السلطة، ووصف خطط المعارضة ضده بأنها "مجنونة" من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخطط التي قال إنها تستهدف أمن موريتانيا.
ولد عبد العزيز كان يخطب أمام جمع غفير من أنصاره بنواذيبو، في مهرجان لدعم التعديلات الدستورية التي ستعرض على استفتاء شعبي يوم السبت المقبل، مقدماً شرحاً مستفيضاً لهذه التعديلات التي تتكون من محورين: محور يتعلق بالعلم الوطني، ومحور يتعلق بالمؤسسات.
وقد أكد ولد عبد العزيز أنه تخلى عن فكرة إلغاء محكمة العدل السامية وحذفها من التعديلات المقترحة من طرف لجنة الحوار، خشية اتهامه من طرف المعارضة بالخوف من المحاكمة، وقال: "الرئيس ليس خائفاً، وعائلته ليست خائفة ولم تسافر إلى الخارج، وها هي موجودة هنا"، وأشار إلى السيدة الأولى الجالسة في الصف الأمامي الواقع عند ظهره.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت خلال الأيام الماضية، أخباراً تفيد بأن الرئيس أعطى أوامر لعائلته بالسفر خارج البلاد، بسبب ما قالت هذه الأخبار إنها الأوضاع غير المستقرة في البلاد، ولكن الرئيس استغل مهرجان نواذيبو لينفي هذه الأنباء ويؤكد وجود عائلته إلى جانبه.
العلم "الوطني"
اللافت في مهرجان نواذيبو، الذي كان قوياً من ناحية الحضور الجماهيري والتنظيم، هو غياب العلم الوطني ورفع العلم المقترح في التعديلات الدستورية، بالشريطين الأحمرين، في استباق واضح لنتائج الاستفتاء الشعبي.
حتى أن الشخص الذي يتولى إخراج المهرجان في قناة الموريتانية، التلفزيون الحكومي، كان يركز بشكل كبير على اللقطات التي تبرز "علم الخطين الأحمرين"، فيما خلت جميع اللقطات من العلم الوطني.
أما ولد عبد العزيز الذي ظهر بالزي التقليدي الأبيض ونظارات سوداء داكنة، فقد خصص حيزاً لا بأس من خطابه للحديث عن العلم الوطني، مقدماً سلسلة من المبررات لإضافة اللون الأحمر من أغربها أن 150 دولة يشتمل علمها على اللون الأحمر، وموريتانيا يجب ألا تتخلف عن الركب.
مع الحماس الكبير الذي يبديه أنصار التعديلات الدستورية للعلم المقترح، ذي الخطين الأحمرين، وجدت موريتانيا نفسها بعلمين، وهي وضعية يخشى المراقبون أن تتكرس أكثر بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، إذ قد يتمسك كثير من الموريتانيين بالعلم الحالي.
اللافت في مهرجان نواذيبو، الذي كان قوياً من ناحية الحضور الجماهيري والتنظيم، هو غياب العلم الوطني ورفع العلم المقترح في التعديلات الدستورية، بالشريطين الأحمرين، في استباق واضح لنتائج الاستفتاء الشعبي.
حتى أن الشخص الذي يتولى إخراج المهرجان في قناة الموريتانية، التلفزيون الحكومي، كان يركز بشكل كبير على اللقطات التي تبرز "علم الخطين الأحمرين"، فيما خلت جميع اللقطات من العلم الوطني.
أما ولد عبد العزيز الذي ظهر بالزي التقليدي الأبيض ونظارات سوداء داكنة، فقد خصص حيزاً لا بأس من خطابه للحديث عن العلم الوطني، مقدماً سلسلة من المبررات لإضافة اللون الأحمر من أغربها أن 150 دولة يشتمل علمها على اللون الأحمر، وموريتانيا يجب ألا تتخلف عن الركب.
مع الحماس الكبير الذي يبديه أنصار التعديلات الدستورية للعلم المقترح، ذي الخطين الأحمرين، وجدت موريتانيا نفسها بعلمين، وهي وضعية يخشى المراقبون أن تتكرس أكثر بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، إذ قد يتمسك كثير من الموريتانيين بالعلم الحالي.
فضيحة الشيوخ!
أكد ولد عبد العزيز في خطابه مساء اليوم أن صفحة مجلس الشيوخ قد طويت بالنسبة له، خاصة حين بدا متحمساً لشرح هذه النقطة، فقال إن المجلس الذي يتكون من 56 مواطناً، صرفت عليه الدولة منذ 1992 ميزانية وصلت إلى 16 مليار أوقية، وبدا واضحاً أن ولد عبد العزيز يستكثر هذا المبلغ على تسيير مؤسسة يقودها الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية لمدة ربع قرن.
وقال ولد عبد العزيز إن من الأسباب التي دفعته لإلغاء مجلس الشيوخ "طريقة الانتخاب غير المباشرة، والتي يحصل فيها الكثير من الأمور غير المشرفة للديمقراطية، كالرشوة".
وأضاف أن "بعض الشيوخ يصل عن طريق الرشوة، وبعضهم في الانتخابات الماضية تأكدنا أنه دخل معمعة الرشوة، وهذا غير مشرف وفضيحة للديمقراطية"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسة لم تعد قادرة على مواكبة هذا المسلسل الديمقراطية".
ولكن الأكثر غرابة في هجوم ولد عبد العزيز على الشيوخ قوله إنهم "لم يسبق أن شيدوا أي منشأة صحية أو تعليمية في المقاطعات التي ينحدرون منها، ويفترض أنهم يمثلونها"، مشيراً إلى أن المجالس الجهوية هي التي ستضمن سد هذا الفراغ.
وقال ولد عبد العزيز إن هذه المجالس الجهوية لو كانت موجودة منذ عشرات السنين لتغير كل شيء، وأشار إلى أن نواذيبو كانت لتكون وضعيتها أحسن في ظل مجلس جهوي يعيش مع السكان ويحس بمشاكلهم.
ولكن بقي على الرئيس أن يشرح لسكان نواذيبو كيف ستتحمل مدينتهم الصغيرة تعدد الرؤوس في ظل وجود الولاية وسلطة المنطقة الحرة، ومستقبلاً المجلس الجهوي للتنمية.
أكد ولد عبد العزيز في خطابه مساء اليوم أن صفحة مجلس الشيوخ قد طويت بالنسبة له، خاصة حين بدا متحمساً لشرح هذه النقطة، فقال إن المجلس الذي يتكون من 56 مواطناً، صرفت عليه الدولة منذ 1992 ميزانية وصلت إلى 16 مليار أوقية، وبدا واضحاً أن ولد عبد العزيز يستكثر هذا المبلغ على تسيير مؤسسة يقودها الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية لمدة ربع قرن.
وقال ولد عبد العزيز إن من الأسباب التي دفعته لإلغاء مجلس الشيوخ "طريقة الانتخاب غير المباشرة، والتي يحصل فيها الكثير من الأمور غير المشرفة للديمقراطية، كالرشوة".
وأضاف أن "بعض الشيوخ يصل عن طريق الرشوة، وبعضهم في الانتخابات الماضية تأكدنا أنه دخل معمعة الرشوة، وهذا غير مشرف وفضيحة للديمقراطية"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسة لم تعد قادرة على مواكبة هذا المسلسل الديمقراطية".
ولكن الأكثر غرابة في هجوم ولد عبد العزيز على الشيوخ قوله إنهم "لم يسبق أن شيدوا أي منشأة صحية أو تعليمية في المقاطعات التي ينحدرون منها، ويفترض أنهم يمثلونها"، مشيراً إلى أن المجالس الجهوية هي التي ستضمن سد هذا الفراغ.
وقال ولد عبد العزيز إن هذه المجالس الجهوية لو كانت موجودة منذ عشرات السنين لتغير كل شيء، وأشار إلى أن نواذيبو كانت لتكون وضعيتها أحسن في ظل مجلس جهوي يعيش مع السكان ويحس بمشاكلهم.
ولكن بقي على الرئيس أن يشرح لسكان نواذيبو كيف ستتحمل مدينتهم الصغيرة تعدد الرؤوس في ظل وجود الولاية وسلطة المنطقة الحرة، ومستقبلاً المجلس الجهوي للتنمية.
المعارضة "المجنونة"
الفقرة الأكثر قوة وحماساً من خطاب الرئيس تلك التي خصص للهجوم على المعارضة، خاصة وأنها حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ الساحة الواقعة قبالة مطار نواذيبو الدولي.
وقد اتهم ولد عبد العزيز المعارضة بأنها "هي التي كانت ستفجر موريتانيا 2011 و2012، وما تزال تحاول عبر خطط جنونية تفجير هذا البلد الطيب والمستقر".
وعاد الرئيس ليقول: "إنها معارضة مشوشة وافتراضية، بحثت عنها ولم أجدها لأنها غير موجودة سوى على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إنها عبارة عن كذبة على الواتساب".
وأضاف أن أفراد المعارضة ينشطون على الفيس بوك، وكل واحد منهم يتقمص عدة شخصيات افتراضية ويغير صوره بشكل دوري، ويكتب لتضخيم ما يحدث في موريتانيا.
الفقرة الأكثر قوة وحماساً من خطاب الرئيس تلك التي خصص للهجوم على المعارضة، خاصة وأنها حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ الساحة الواقعة قبالة مطار نواذيبو الدولي.
وقد اتهم ولد عبد العزيز المعارضة بأنها "هي التي كانت ستفجر موريتانيا 2011 و2012، وما تزال تحاول عبر خطط جنونية تفجير هذا البلد الطيب والمستقر".
وعاد الرئيس ليقول: "إنها معارضة مشوشة وافتراضية، بحثت عنها ولم أجدها لأنها غير موجودة سوى على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إنها عبارة عن كذبة على الواتساب".
وأضاف أن أفراد المعارضة ينشطون على الفيس بوك، وكل واحد منهم يتقمص عدة شخصيات افتراضية ويغير صوره بشكل دوري، ويكتب لتضخيم ما يحدث في موريتانيا.