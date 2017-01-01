عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة

ولد عبد العزيز: لا وجود للمعارضة على أرض الواقع

بعد الجدل الذي أثاره.. عمدة ازويرات يرفض الاعتذار

اعتقالات لشباب المعارضة قبيل خطاب الرئيس (فيديو)

نواذيبو.. المدينة "الاستثناء" تتحكم في تفاصيل زيارة الرئيس

الحكم 30 سنة على متهمين بتهريب المخدرات إلى اسرائيل

موريتانيا تحكم بالسجن 20 عاماً على متهمين بسرقة بنك

موريتانيا: محاكمة متهمين بتهريب المخدرات إلى إسرائيل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه
Sahara Media Agency : الخوف والجنون والفضيحة.. هذه هي أبرز الكلمات التي ميزت خطاب عزيز في #نواذيبو! https://t.co/Vms6OJvfcq
الاربعاء 2 غشت - 01:30
Sahara Media Agency : ولد بايه يرفض الاعتذار !! https://t.co/ghPjhCGOI7
الثلاثاء 1 غشت - 21:30
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 1 غشت 2017 - 23:14



عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة
مواضيع ذات صلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، إنه لا يخاف من المحاكمة بعد أن يغادر السلطة، ووصف خطط المعارضة ضده بأنها "مجنونة" من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخطط التي قال إنها تستهدف أمن موريتانيا.
 
ولد عبد العزيز كان يخطب أمام جمع غفير من أنصاره بنواذيبو، في مهرجان لدعم التعديلات الدستورية التي ستعرض على استفتاء شعبي يوم السبت المقبل، مقدماً شرحاً مستفيضاً لهذه التعديلات التي تتكون من محورين: محور يتعلق بالعلم الوطني، ومحور يتعلق بالمؤسسات.
 
وقد أكد ولد عبد العزيز أنه تخلى عن فكرة إلغاء محكمة العدل السامية وحذفها من التعديلات المقترحة من طرف لجنة الحوار، خشية اتهامه من طرف المعارضة بالخوف من المحاكمة، وقال: "الرئيس ليس خائفاً، وعائلته ليست خائفة ولم تسافر إلى الخارج، وها هي موجودة هنا"، وأشار إلى السيدة الأولى الجالسة في الصف الأمامي الواقع عند ظهره.
 
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت خلال الأيام الماضية، أخباراً تفيد بأن الرئيس أعطى أوامر لعائلته بالسفر خارج البلاد، بسبب ما قالت هذه الأخبار إنها الأوضاع غير المستقرة في البلاد، ولكن الرئيس استغل مهرجان نواذيبو لينفي هذه الأنباء ويؤكد وجود عائلته إلى جانبه.
 

العلم "الوطني"
 
اللافت في مهرجان نواذيبو، الذي كان قوياً من ناحية الحضور الجماهيري والتنظيم، هو غياب العلم الوطني ورفع العلم المقترح في التعديلات الدستورية، بالشريطين الأحمرين، في استباق واضح لنتائج الاستفتاء الشعبي.
 
حتى أن الشخص الذي يتولى إخراج المهرجان في قناة الموريتانية، التلفزيون الحكومي، كان يركز بشكل كبير على اللقطات التي تبرز "علم الخطين الأحمرين"، فيما خلت جميع اللقطات من العلم الوطني.
 
أما ولد عبد العزيز الذي ظهر بالزي التقليدي الأبيض ونظارات سوداء داكنة، فقد خصص حيزاً لا بأس من خطابه للحديث عن العلم الوطني، مقدماً سلسلة من المبررات لإضافة اللون الأحمر من أغربها أن 150 دولة يشتمل علمها على اللون الأحمر، وموريتانيا يجب ألا تتخلف عن الركب.
 
مع الحماس الكبير الذي يبديه أنصار التعديلات الدستورية للعلم المقترح، ذي الخطين الأحمرين، وجدت موريتانيا نفسها بعلمين، وهي وضعية يخشى المراقبون أن تتكرس أكثر بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، إذ قد يتمسك كثير من الموريتانيين بالعلم الحالي.
 

عزيز: لست خائفاً وخطط المعارضة مجنونة والشيوخ فضيحة
فضيحة الشيوخ!
 
أكد ولد عبد العزيز في خطابه مساء اليوم أن صفحة مجلس الشيوخ قد طويت بالنسبة له، خاصة حين بدا متحمساً لشرح هذه النقطة، فقال إن المجلس الذي يتكون من 56 مواطناً، صرفت عليه الدولة منذ 1992 ميزانية وصلت إلى 16 مليار أوقية، وبدا واضحاً أن ولد عبد العزيز يستكثر هذا المبلغ على تسيير مؤسسة يقودها الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية لمدة ربع قرن.
 
وقال ولد عبد العزيز إن من الأسباب التي دفعته لإلغاء مجلس الشيوخ "طريقة الانتخاب غير المباشرة، والتي يحصل فيها الكثير من الأمور غير المشرفة للديمقراطية، كالرشوة".
 
وأضاف أن "بعض الشيوخ يصل عن طريق الرشوة، وبعضهم في الانتخابات الماضية تأكدنا أنه دخل معمعة الرشوة، وهذا غير مشرف وفضيحة للديمقراطية"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسة لم تعد قادرة على مواكبة هذا المسلسل الديمقراطية".
 
ولكن الأكثر غرابة في هجوم ولد عبد العزيز على الشيوخ قوله إنهم "لم يسبق أن شيدوا أي منشأة صحية أو تعليمية في المقاطعات التي ينحدرون منها، ويفترض أنهم يمثلونها"، مشيراً إلى أن المجالس الجهوية هي التي ستضمن سد هذا الفراغ.
 
وقال ولد عبد العزيز إن هذه المجالس الجهوية لو كانت موجودة منذ عشرات السنين لتغير كل شيء، وأشار إلى أن نواذيبو كانت لتكون وضعيتها أحسن في ظل مجلس جهوي يعيش مع السكان ويحس بمشاكلهم.
 
ولكن بقي على الرئيس أن يشرح لسكان نواذيبو كيف ستتحمل مدينتهم الصغيرة تعدد الرؤوس في ظل وجود الولاية وسلطة المنطقة الحرة، ومستقبلاً المجلس الجهوي للتنمية.
 

المعارضة "المجنونة"
 
الفقرة الأكثر قوة وحماساً من خطاب الرئيس تلك التي خصص للهجوم على المعارضة، خاصة وأنها حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ الساحة الواقعة قبالة مطار نواذيبو الدولي.
 
وقد اتهم ولد عبد العزيز المعارضة بأنها "هي التي كانت ستفجر موريتانيا 2011 و2012، وما تزال تحاول عبر خطط جنونية تفجير هذا البلد الطيب والمستقر".
 
وعاد الرئيس ليقول: "إنها معارضة مشوشة وافتراضية، بحثت عنها ولم أجدها لأنها غير موجودة سوى على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إنها عبارة عن كذبة على الواتساب".
 
وأضاف أن أفراد المعارضة ينشطون على الفيس بوك، وكل واحد منهم يتقمص عدة شخصيات افتراضية ويغير صوره بشكل دوري، ويكتب لتضخيم ما يحدث في موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, عزيز, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة