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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إذا كنت تعاني من الربو.. فاحذر هذه الأطعمة! https://t.co/vgjvs5kUW5إذا-كنت-تعاني-من-الربو-فاحذر-هذه-ا… https://t.co/v0W2H8AgV4
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"عزيز" من ضمن 50 قائداً سيجتمع معهم ترامب


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 20 ماي 2017 - 08:34



"عزيز" من ضمن 50 قائداً سيجتمع معهم ترامب
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توجه الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز فجر اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقررة هناك في 21 مايو الجاري.

من جهة أخرى وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية اليوم  في أولى محطات أول جولة خارجية له منذ أن تولى السلطة في يناير كانون الثاني.

وتستضيف 3 مؤتمرات  قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".

من المقرر أن يجتمع ترامب  مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتناول الغداء مع قادة أكثر من 50 دولة إسلامية.

ونقلت وكالات الأنباء عن مسودة خطاب للرئيس الامريكي  دونالد ترامب قالت إنه  سيدعو قادة الدول الإسلامية  للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي وسيصف الجهود بأنها "معركة بين الخير والشر".
 

وأكدت الوكالات عن مسودة الخطاب، التي لا تزال تخضع للمراجعة، أن ترامب سيتجنب اللغة الشديدة المناهضة للإسلام التي استخدمها خلال حملته الانتخابية فضلا عن تجنب الأحاديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 


الكلمات المفتاحية : الرياض, السعودية, قمة
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