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الخميس 17 نونبر - 17:11
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-عبد-العزيز-ينهي-زيارة-تكانت-من-تي… https://t.co/RF8TWqtsrH
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عزيز: موريتانيا حريصة على التعاون مع المغرب


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 15:59



عزيز: موريتانيا حريصة على التعاون مع المغرب
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أكد الرئيس الموريتاني حرص بلاده على تعزيز و تطوير علاقات الأخوة و التعاون مع المملكة المغربية ، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ، وفق تعبيره .

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها الرئيس الموريتاني إلى العاهل المغربي محمد السادس ، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال .

وحسب البرقية التي أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء فان ولد عبد العزيز "عبر عن أصدق التهاني و أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعاهل المغربي شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي الشقيق".


الكلمات المفتاحية : المغرب, علاقات, ولد عبد العزيز


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