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عزيز يؤسس محطة كهروضوئية بـ18 مليار أوقية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 25 نونبر 2016 - 10:52



عزيز يؤسس محطة كهروضوئية بـ18 مليار أوقية
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الجمعة، بمقاطعة توجنين، شمالي شرقي العاصمة نواكشوط، الحجر الأساس لمشروع بناء محطة شمسية كهروضوئية بقدرة خمسين ميغاوات.
 
وتصل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 18 مليار أوقية، بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
 
ومن المنتظر أن تستمر الأشغال في المشروع فترة لا تتجاوز 13 شهرا، إذ تنفذه شركات فرنسية وألمانية، لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء.
 
ويهدف المشروع إلى بناء محطة شمسية كهروضوئية، بقدرة 50 ميغاوات، تتكون من المنشآت المدنية الضرورية، وتشمل تركيب 156240 لوحا كهربائيا، بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميغاوات، ونظام مراقبة المنشأة ومحطة تحويل بجهد 33 كيلوفولت.
 
وستسهم هذه المحطة حسب القائمين عليها في تعميم نفاذ السكان الكهرباء، والرفع من جودة الخدمات الكهربائية، وإدماج الطاقات المتجددة لتنويع الخلط الطاقوي، في تأمين تزويد العاصمة نواكشوط بالطاقة الكهربائية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
 


الكلمات المفتاحية : طاقة, عزيز, كهرباء


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