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عزيز يؤسس ميناء مزدوجاً بالقرب من نجاكَو


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 11:42



عزيز يؤسس ميناء مزدوجاً بالقرب من نجاكَو
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في مركز انجاكو الإداري بولاية اترارزة، حجر الأساس لميناء مزدوج يعتبر هو أول ميناء من الحجم الكبير بالقرب من مدينة نجاكَو، في الجنوب الغربي للبلاد، قرب الحدود مع دولة السنغال.
 
وشهد وضع حجر الأساس، حضور عمدة بلدية انجاغو بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، والسفير الصيني في نواكشوط، ومسؤولي الشركة الصينية التي ستتولى تشييد الميناء، بالإضافة إلى الوفد الحكومي الذي رافق الرئيس الموريتاني.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الميناء سيكون مزدوجاً، للصيد والتجارة، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أنه سينعش الحركة الاقتصادية في المنطقة.
 
ويقع على بعد 28 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة نجاكَو، وعلى بعد 42 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة سينلوي السنغالية.
 
ويتم تشييد الميناء الذي كان مطلباً ملحاً لدى العديد من القيادات السياسية والإدارية في مقاطعة كرمسين، وبلدية نجاكَو تحديداً، من طرف شركة صينية.
 


الكلمات المفتاحية : انجاكو, ميناء, ولد عبد العزيز


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