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عزيز يؤكد حرص موريتانيا على تعزيز التعاون مع الإمارات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 17:00



عزيز يؤكد حرص موريتانيا على تعزيز التعاون مع الإمارات
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أكد الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس  حرص بلاده على مواصلة العمل و تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

جاء ذلك خلال  برقية تهنئة بعث بها الرئيس الموريتاني  إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وجاء في البرقية التي أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء "بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيدها الوطني، يطيب لي أن أعبر لسموكم عن أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الإماراتي الشقيق".



الكلمات المفتاحية : الإمارات, تعاون, عزيز


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