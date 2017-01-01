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Sahara Media Agency : ماكرون: يجب إيقاف القتل باسم الدين فى الساحل #فرنسا #الساحل #باماكو https://t.co/wxlM3j0GC6
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عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل


مالي-صحراء ميديا
الاحد 2 يوليوز 2017 - 17:23



عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل
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تباحث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد  مع نظيره الفرنسي  إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في القمة الطارئة لمجموعة الخمس في الساحل وفرنسا ،المنعقدة حاليا فى باماكو.

وتناول اللقاء حسب الوكالة الموريتانية للأنباء  العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها.

وقالت  الوكالة الرسمية إن ولد عبد العزيز بحث التطوارات الجارية في منطقة الساحل ورؤية دول مجموعة الساحل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مع الرئيس الفرنسي .

ومن المتوقع، أن يعلن قادة مجموعة دول الساحل الخمسة، مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، قوة جديدة متعددة الجنسيات في الاجتماع بهدف مكافحة المسلحين الإسلاميين والنشاط غير المشروع في المنطقة.


الكلمات المفتاحية : الارهاب, الساحل, عزيز, فرنسا, ماكرون, موريتانيا
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