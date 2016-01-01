عزيز يبدأ المحطة الثانية من زيارته لولاية تكانت



بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء زيارة لمقاطعة المجرية، المحطة الثانية من الزيارة التي يقوم بها حاليا لولاية تكانت، وسط البلاد.



واستهل ولد عبد العزيز زيارته للمجرية بتفقد المدرسة رقم 1، التي تم تأسيسها سنة 1936 وهي الأقدم في الولاية وكانت تعرف بمدرسة "أبناء الشيوخ".



واستقبل ولد عبد العزيز لدى وصوله مباني المدرسة من طرف وزير التهذيب الوطني محاطا بعدد من معاونيه والهيئة الإدارية للمدرسة، وتجول بعد ذلك في الفصول الدراسية واستفسر عن مستويات التلاميذ ومدى استيعابهم للدروس.



واستمع ولد عبد العزيز من طاقم التدريس إلى شروح حول سير العملية التربوية بالمدرسة التي يبلغ عدد تلامذتها 272 تلميذا 43 في المائة منهم من البنات ويتولى التدريس بها 6 معلمين.



وزار ولد عبد العزيز بعد ذلك المركز الصحي بالمدينة واستقبل لدى وصوله المركز من طرف وزير الصحة كان بوبكر والمدير الجهوي للصحة في تكانت وطاقم المركز.



وتجول رئيس الجمهورية في المرفق الصحي واطلع على وضعية المرضى ونوعية الاستشارات المقدمة وطبيعة الأمراض والعلاجات المقدمة لها.



ويتوفر المركز حسب القائمين عليه على مختبر للتحاليل وقاعة للعلاجات وأخرى للولادة ويضم طاقمه طبيبا رئيسا وممرضي (2) دولة و(4) ممرضين اجتماعيين وقابلتين ويقدم 20 استشارة يوميا.

