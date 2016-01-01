واتساب يطلق ميزة مكالمات الفيديو في 180 دولة

توزيع قطع أرضية على منكوبي "عين أهل الطائع"

عزيز يبدأ المحطة الثانية من زيارته لولاية تكانت

موريتانيا: توقيف شاحنة تحمل كمية من المخدرات

المحكمة العليا تحدد موعد النطق بالحكم على المسيء

مشادات ساخنة وحضور غربي في محاكمة المسيء

خلاف حول حقوق نقل مباراة المرابطون وتونس

البنك الدولي يراجع المشاريع التي يمولها في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | واتساب يطلق ميزة مكالمات الفيديو في 180 دولة https://t.co/vgjvs53jxvواتساب-يطلق-ميزة-مكالمات-الفيديو-… https://t.co/O8mVOVAAvF
الاربعاء 16 نونبر - 11:20
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | توزيع قطع أرضية على منكوبي "عين أهل الطائع" https://t.co/vgjvs53jxvتوزيع-قطع-أرضية-على-منكوبي-عين-أهل… https://t.co/I2dIn9nb38
الاربعاء 16 نونبر - 11:10
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عزيز يبدأ المحطة الثانية من زيارته لولاية تكانت


تجكجه - صحراء ميديا
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 08:48



عزيز يبدأ المحطة الثانية من زيارته لولاية تكانت
مواضيع ذات صلة

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء زيارة لمقاطعة المجرية، المحطة الثانية من الزيارة التي يقوم بها حاليا لولاية تكانت، وسط البلاد.
 
واستهل ولد عبد العزيز زيارته للمجرية بتفقد المدرسة رقم 1، التي تم تأسيسها سنة 1936 وهي الأقدم في الولاية وكانت تعرف بمدرسة "أبناء الشيوخ".
 
واستقبل ولد عبد العزيز لدى وصوله مباني المدرسة من طرف وزير التهذيب الوطني محاطا بعدد من معاونيه والهيئة الإدارية للمدرسة، وتجول بعد ذلك في الفصول الدراسية واستفسر عن مستويات التلاميذ ومدى استيعابهم للدروس.
 
واستمع ولد عبد العزيز من طاقم التدريس إلى شروح حول سير العملية التربوية بالمدرسة التي يبلغ عدد تلامذتها 272 تلميذا 43 في المائة منهم من البنات ويتولى التدريس بها 6 معلمين.
 
وزار ولد عبد العزيز بعد ذلك المركز الصحي بالمدينة واستقبل لدى وصوله المركز من طرف وزير الصحة كان بوبكر والمدير الجهوي للصحة في تكانت وطاقم المركز.
 
وتجول رئيس الجمهورية في المرفق الصحي واطلع على وضعية المرضى ونوعية الاستشارات المقدمة وطبيعة الأمراض والعلاجات المقدمة لها.
 
ويتوفر المركز حسب القائمين عليه على مختبر للتحاليل وقاعة للعلاجات وأخرى للولادة ويضم طاقمه طبيبا رئيسا وممرضي (2) دولة و(4) ممرضين اجتماعيين وقابلتين ويقدم 20 استشارة يوميا.
 


الكلمات المفتاحية : تجكجه, تكانت, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة