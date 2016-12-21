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عزيز يبدأ عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور


ازويرات - صحراء ميديا
الاربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:06



عزيز يبدأ عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور
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بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور، بأقصى شمال شرقي موريتانيا، غير بعيد من مدينة بير أم غرين.
 
وبحسب ما أكده مراسل "صحراء ميديا" في الولاية فإن الرئيس وصل صباح أمس إلى مدينة ازويرات على متن رحلة جوية عادية لشركة "الموريتانية للطيران".
 
وغادر ولد عبد العزيز ازويرات على متن سيارات رباعية الدفع، متوجهاً إلى بوادي في قلب صحراء تيرس الزمور.
 
واعتاد الرئيس الموريتاني خلال السنوات الأخيرة أن يقضي أيام عطلته السنوية في منطقة تيرس الزمور وإينشيري في الشمال الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, تيرس الزمور, عزيز


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