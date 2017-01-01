عزيز يبعث برسائل تهدئة إلى الخارج والداخل

رسالة للداخل



تعود ولد عبد العزيز على أن بعض المناسبات التي تتطلب تعليقات رسمية وتصريحات من النظام، أن يكون هو من يدلي بذلك التصريح، من دون أن يترك المهمة للناطق باسم الحكومة، فقد أصبح الرجل يؤمن بقدرته أكثر من أي وزير على توصيل الفكرة التي في رأسه.



وذلك ما يدفعه في الكثير من المرات إلى خلق الأجواء لخرجات صحفية، فبدل الدعوة لمؤتمر صحفي أو الخروج في مقابلة مع جهة إعلامية، يتوجه ولد عبد العزيز إلى إحدى المؤسسات العمومية ومنها يدلي بتصريح يمرر فيه الرسالة التي يريد.



ولكنه اليوم اختار مقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، الذي لم يسبق أن زاره، ولكن زيارته له تحمل بعض المخاوف من أن يعطي توجيهات أو أوامر قد تفسر على أنها تدخل من الحكومة أو النظام في عمل الاتحادية، وهو أمر يعاقب عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلا أن ولد عبد العزيز تجاهل ذلك الخطر أو جهله، وزار المقر الذي يوصف بأنه واحد من أحسن المؤسسات العمومية في نواكشوط.



وترى جهات في الأغلبية تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن اختيار مقر الاتحادية ليس اعتباطياً، فهو يحمل رسالة يريد الرئيس أن يوجهها للشباب من خلال الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، خاصة وأن ظهر برفقة نجوم كرة القدم، بسام ورفاقه.



كما أن ولد عبد العزيز الذي ركز خلال السنوات الأخيرة في دعايته على شعار "تجديد الطبقة السياسية" دفع بوزراء شباب في حملة التعديلات الدستورية في العاصمة نواكشوط، محاولاً بذلك مواجهة قوة المعارضة في العاصمة من خلال التوجه نحو فئة الشباب التي تشكل غالبية سكان أكبر مدينة في البلاد.

