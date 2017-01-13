عزيز يتباحث مع مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية





تباحث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون الافريقية بتر بارلين، الذي يرأس وفد بلاده في اللقاء التشاوري الذي جرى أمس بقصر المؤتمرات مع الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس الافريقية .







وتناول اللقاء حسب الوكالة الموريتانية للأنباء التعاون بين موريتانيا و الولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزه والقضايا ذات الاهتمام المشترك.







وجرت المقابلة بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف والمستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية عبد الفتاح محمد لمانة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى موريتانيا لاري آندري.

