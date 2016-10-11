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عزيز يتجول في معرض "موريتانيد" للمعادن والنفط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 12:09



عزيز يتجول في معرض "موريتانيد" للمعادن والنفط
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تجول الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء في مختلف أجنحة  المعرض  المصاحب لفعاليات المؤتمر الرابع حول قطاع المعادن والنفط في موريتانيا  المقام في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط .
 
واطلع ولد عبد العزيز على مختلف نماذج إنتاج الشركات ورؤيتها المستقبلية ونظرتها للشراكة مع موريتانيا، للاستفادة من جو الاستثمار الذي تتيحه القوانين للمستثمرين.
 
وتشارك في هذا المعرض الذي يتضمن أهم الصناعات المعدنية والنفطية، عشرات الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط واستغلال المعادن، بهدف التعريف بخبرتها وتجربتها في ميادين الصناعة النفطية والمعدنية.
 
وتعرف ولد عبد العزيز  من القائمين على المعرض على أهميته في تطوير قطاعي المعادن والنفط في موريتانيا والدفع بتنمية البلاد إلى الأمام من خلال استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الصناعات الاستخراجية .
 
ورافق ولد عبد العزيز  في هذه الزيارة الوزير الأول، ووزير النفط والطاقة والمعادن، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط والطاقة والمعادن ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.
 


الكلمات المفتاحية : المعادن, النفط, عزيز, موريتانيا, موريتانيد


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