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عزيز يترأس حفل رفع العلم ويوشح عسكريين ومدنيين


أطار - صحراء ميديا
الاثنين 28 نونبر 2016 - 09:07



عزيز يترأس حفل رفع العلم ويوشح عسكريين ومدنيين
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وشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين بمدينة أطار، عاصمة ولاية آدرار، عدة شخصيات عسكرية ومدنية بوسام الاستحقاق الوطني، كما أشرف على حفل رفع العلم.
 
وكرم الرئيس الموريتاني شخصيات أخرى عاملة في القطاع الحكومي، وشخصيات من المجتمع المدني وشخصيات عسكرية بوسام الاستحقاق للتضحيات التي قدمتها لخدمة الوطن.
 
واستعرض ولد عبد العزيز بمناسبة مرور 56 سنة على استقلال موريتانيا عدة تشكيلات من القوات المسلحة كما تم رفع العلم في ساحة "الاستقلال" بمدينة أطار.
 
وحضر الحفل رؤساء أحزاب سياسية وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية وجموع غفيرة من المواطنين.
 


الكلمات المفتاحية : أطار, الاستقلال, عزيز


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