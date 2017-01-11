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عزيز يتسلم دعوة المشاركة فى القمة العربية المقبلة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 11 يناير 2017 - 11:35



عزيز يتسلم دعوة المشاركة فى القمة العربية المقبلة
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تسلم الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، دعوة من العاهل الأردني  عبد الله الثاني بن الحسين ، لحضور أشغال القمة العربية ال 28 المقررة في عمان يومي 28-29 مارس المقبل.
 
وقام بتسليم الرسالة جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، المبعوث الخاص للعاهل الأردني، وذلك خلال استقبال خصه به ولد عبد العزيز.

وقال المبعوث الأردني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إنه "وجد  لدى الرئيس الموريتاني  كل الفهم والتقدير للقضايا العربية التي يجب أن تتصدى لها القمة المقبلة، خاصة في هذه الظروف التي يعاني فيها الوطن العربي في أرجاء كثيرة منه من معضلات وخلافات وحروب داخلية .
 


الكلمات المفتاحية : الأردن, القمة العربية, عزيز, موريتانيا


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