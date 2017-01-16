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عزيز يتسلم دعوة لحضور أشغال البرلمان العربي‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 16 يناير 2017 - 14:11



عزيز يتسلم دعوة لحضور أشغال البرلمان العربي‎
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، دعوة لحضور افتتاح أشغال دورة البرلمان العربي المقرر انعقادها في مصر شهر فبراير المقبل، وهو أول نشاط رسمي للجامعة العربية منذ تولي موريتانيا لرئاستها في أعقاب القمة العربية الخامسة والعشرون التي انعقدت في نواكشوط شهر يوليو الماضي.
 
الدعوة سلمها رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، خلال استقباله من طرف الرئيس الموريتاني، وذلك في إطار زيارة رسمية بدأت أمس الأحد وتستمر لثلاثة أيام، هي أول مهمة رسمية له منذ توليه مهامه رئيساً للبرلمان العربي.
 
مشعل بن فهم السلمي في تصريح صحفي عقب اللقاء، أثنى على الدعم الذي قال إنه "ما فتئ الرئيس ولد عبد العزيز يقدمه لأعمال البرلمان العربي"، مشيرا أن اللقاء تناول تقديم شروحات ما يقوم به هذا البرلمان من أنشطة وبرامج وسياسات.
 
وشرح السلمي للرئيس الموريتاني دور البرلمان العربي وأطلعه على الملفات البارزة في اهتمامات البرلمان، وهو ما قال إنه يأتي انطلاقاً من كون ولد عبد العزيز يرأس مجلس الجامعة العربية.
 
من جهة أخرى التقى السليمي بالوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، ورئيس الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني) محمد ولد ابيليل.
 


الكلمات المفتاحية : برلمان, عرب, عزيز


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