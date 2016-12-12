عزيز يتسلم رسالتين من نظيريه الزامبي والكونغولي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين بقاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي رسالة خطية من الرئيس الكونغولي دنيس ساسونغيسو.



وقام بتسليم الرسالة اجان اكلود جاكوسو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين في الخارج، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي.



كما تسلم ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بقاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي ، رسالة خطية من الرئيس الزامبي ادغار شانغوا لونغو.



وقام بتسليم الرسالة جيفن لوبندا، وزير العدل، المبعوث الخاص للرئيس الزامبي دون الكشف عن محتواها.