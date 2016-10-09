عزيز يتوجه إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني





توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور المؤتمر العام للحوار الوطني السوداني.







وأعلنت الحكومة السودانية الأحد الماضي مشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري.







ويرافق ولد عبد العزيز إلى السودان وفد ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون و مدير ديوان رئيس الجمهورية ، وسفير موريتانيا بالخرطوم وعدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية .







ويأتي الحوار بدعوة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وجهت إلى جميع أطراف المشهد السياسي في البلاد، من أجل إنهاء الأزمات في السودان.







وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني السوداني عن اكتمال الترتيبات كافة لانعقاد المؤتمر العام للحوار في موعده المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.











وفي يناير عام 2014 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.

