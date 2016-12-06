عزيز يتوجه إلى "انجاكو" لتدشين ميناء مزدوج في المنطقة

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى مركز انجاكو الإداري بولاية اترارزة، وذلك لوضع حجر الأساس لميناء انجاكو.







وبدأت الاستعدادات في موريتانيا لتشييد أول ميناء من الحجم الكبير بالقرب من مدينة نجاكَو، جنوبي البلاد، غير بعيد من الحدود مع دولة السنغال.







ويتوقع أن يضع الرئيس الموريتاني حجر الأساس للمشروع، معطياً بذلك إشارة انطلاق الأشغال في الميناء الأول من نوعه في ولاية اترارزه.







وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن الميناء سيكون مزدوجاً، للصيد والتجارة، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أنه سينعش الحركة الاقتصادية في المنطقة.



ويقع الميناء على بعد 28 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة نجاكَو، وعلى بعد 42 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة سينلوي السنغالية.



ويتم تشييد الميناء الذي كان مطلباً ملحاً لدى العديد من القيادات السياسية والإدارية في مقاطعة كرمسين، وبلدية نجاكَو تحديداً، من طرف شركة صينية.



ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد يضم وزير الدفاع الوطني ،ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير النفط والطاقة والمعادن، و وزير الصيد والاقتصاد البحري، و مدير ديوان رئيس الجمهورية ، و عدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية.

