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عزيز يجدد عدم رغبته في الترشح لولاية ثالثة


صحراء ميديا + لوموند
الاحد 11 ديسمبر 2016 - 02:38



عزيز يجدد عدم رغبته في الترشح لولاية ثالثة
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جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عدم نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة، يمنعها الدستور الحالي، وذلك بعد اكتمال مأموريته الثانية والأخيرة عام 2019.
 
وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز في مقابلة خص بها صحيفة "لوموند" الفرنسية، تم نشرها اليوم السبت، وقال فيها: "أنا متمسك بالدستور"، نافياً أي نية للترشح لولاية رئاسية ثالثة مخالفة للدستور.
 
وقال ولد عبد العزيز في رده على سؤال للصحيفة الفرنسية: "لقد قمت بما يمكنني طيلة الفترة التي حكمت فيها، وهذا كل شيء، أعتبر أن هنالك الكثير مما يتوجب القيام به ولكن هنالك كثير من الناس قادرون على القيام به".
 
وسبق أن أدلى ولد عبد العزيز بتصريحات صحفية مشابهة، فيما أعلن في ختام الحوار الذي نظم شهر أكتوبر الماضي أنه لا يرغب في ولاية رئاسية ثالثة.
 
إلا أن جهات في الأغلبية الرئاسية تطرح بشكل دائم موضوع الولاية الرئاسية الثالثة خلال تنقلات الرئيس وزياراته للولايات الداخلية، فيما يتجاهل الرئيس بشكل تام ويرفض التعليق عليها.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, انتخابات, عزيز


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