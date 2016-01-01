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عزيز يحث على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 29 نونبر 2016 - 10:30



عزيز يحث على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين
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حث الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء طواقم مستشفى الأخوة الاسباني ـ الموريتاني بشنقيط على التفاني في العمل وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين.


وتجول ولد عبد العزيز في أجنحة المستشفى واطلع على تجهيزاته واستمع إلى شروح حول دور هذه المنشأة الصحية في حل مشاكل الصحة العمومية في هذه المنطقة


واستمع الرئيس  إلى عرض قدمه مدير المستشفى حول طبيعة عمله وتجهيزاته وأبرز الأمراض التي يقدم علاجات لها.


ويعود تأسيس هذا المرفق الصحي، الذي يشكل إحدى ثمار الصداقة الموريتانية الاسبانية إلى سنة 2004، ويقدم أحسن العلاجات ويستجيب للمواصفات العالمية في المجال الصحي، وله اتصال على مدار الساعة بالمؤسسات الطبية في إسبانيا ،حسب القائمين عليه. 

 

واستقبل ولد عبد العزيز لدى وصوله مباني المستشفى، من طرف وزير الصحة كان بوبكر محاطا بعدد من معاونيه.

 



الكلمات المفتاحية : اطار, خدمات, ولد عبد العزيز


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