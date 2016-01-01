عزيز يحط بولاية آدرار احتفاء بعيد الاستقلال الوطني



بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولدعبد العزيز صباح اليوم الأحد زيارة إلى ولاية آدرار شمالي موريتانيا.



وينتظر أن يشرف ولد عبد العزيز غدا على حفل رفع العلم الوطني بمدينة أطار احتفاء بعيد الإستقلال الوطني 56.



وتعد هذه المرة الثانية التى تحتفل الدولة الموريتانية بالاستقلال خارج نواكشوط، فى خطوة قال الرئيس إنها تهدف إلى توزيع جهود التنمية بين ولايات موريتانيا.



وكانت الإحتفالات بعيد الاستقلال الوطني قد خرجت لأول مرة من العاصمة نواكشوط العام الماضي، حيث شهدت مدينة نواذيبو حفل رفع العلم الوطني والعرض العسكري الأضخم فى تاريخها