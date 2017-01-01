عزيز يدشن المركز الصحي لمقاطعة اركيز



دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين المركز الصحي من الفئة "ألف"، لمقاطعة اركيز جنوبي موريتانيا، وهو المركز الذى انتقد الرئيس وضعه بشدة خلال زيارته للمقاطعة 2015.



ووفقا للوكالة الرسمية سيبدأ العمل فى الوقت ذاته بمراكز أخرى من نفس الفئة فى كرمسين، ونوامغار، وتمبدغه، بتكلفة بلغت أزيد من مليار من الاوقية.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز وفقا للمصدر ذاته 120 سريرا، واثنى عشر غرفة للحجز وجناحا للأشعة ومخبرا وغرفة للعمليات وأخرى للأمومة والطفولة ومقعدا للاسنان وجناحا للمعدة ومصلحة للحالات المستعجلة وأخرى للاستشارات وصيدلية.



وبدأ ولد عبد العزيز اليوم زيارة لمقاطعة اركيز أشرف خلالها على إطلاق الحملة الزراعية بولاية ترارزة للموسم 2017ـ 2018.

