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عزيز يدعو لمنح المواطنين أوراقهم المؤمنة في أسرع وقت


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 11 أكتوبر 2017 - 13:19



عزيز يدعو لمنح المواطنين أوراقهم المؤمنة في أسرع وقت
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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، العاملين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى ضرورة منح المواطنين أوراقهم المؤمنة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهت للوكالة اتهمها فيها مواطنون بالبطء وتعقيد الإجراءات.
 
وجاءت دعوة ولد عبد العزيز خلال زيارة قام بها صباح اليوم لمركز تسجيل السكان التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمقاطعة تيارت، شمالي العاصمة نواكشوط.
 
وتجول ولد عبد العزيز في المركز بحضور وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، ووالي ولاية نواكشوط الشمالية زايد الاذان ولد فال امو، بالإضافة إلى الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف.
 
وأكد المتحدثون من عمال المركز أمام الرئيس أنهم "يبذلون جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة المواطن"، إلا أنهم مع ذلك كانوا محل انتقاد واسع من طرف المواطنين.
 
وطالب ولد عبد العزيز بضرورة "تبسيط الإجراءات وتسريع مراحل إنجاز الخدمة وضمان تزويد المواطنين بأوراقهم المؤمنة في أسرع وقت ممكن"، وفق تعبيره.
 
وكان جدل واسع قد أثير مؤخراً حول تعطيل الوكالة لتجديد جوازات سفر الباحث الموريتاني المقيم في الخارج محمد المختار الشنقيطي وأفراد أسرته، قبل أن يتدخل الرئيس ويعطي تعليمات بالإفراج عن الجوازات.
 


الكلمات المفتاحية : أوراق, عزيز, وثائق
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