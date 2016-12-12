عزيز يدعو من وادان إلى محاربة التطرف



دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الإثنين الموريتانيين إلى التصدي بحزم لكل سلوك يتنافى مع القيم الأصلية للشعب مثل الفساد والتطرف والفئوية والنعرات الضيقة.



وطالب ولد عبد العزيز أثناء افتتاحه النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة بوادان الموريتانيين بالتشبث بالقيم الأصيلة التي جمعت مكونات الشعب وقوامها المجد والتآخي، وفق تعبيره.



وهنأ الرئيس الموريتاني الشعب بمناسبة المولد النبوي الشريف "الذي حمل بشرى للعالم أجمع وجاءت رسالة الإسلام الخالدة منعطفا تاريخيا أخرج البشرية من الظلمات إلى النور".



وأكد ولد عبد العزيز أن إن اختيار ذكرى مولد الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم لإطلاق فعاليات مهرجان المدن القديمة، يعبر عن تمسك مجتمعنا المسلم بقيمه وتعاليم دينه الحنيف.



واعتبر الرئيس أن مهرجان المدن القديمة، يمثل فرصة لإحياء ما اندرس من "تراثنا المجيد وعرض التنوع الغني لثقافتنا وفنوننا والعمل على النهوض بالأنشطة الاقتصادية لمدننا التاريخية التي عانت التهميش وكاد الإهمال يقضي على معالمها".



وتعد هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها وادان مهرجان المدن القديمة، والذي يقام يشكل دوري في كل من شنقيط وولاته وتيشيت.

