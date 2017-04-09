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عزيز يدين تفجير كنائس بمصر ويصفه ب "الإرهابي"


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 9 أبريل 2017 - 22:25



عزيز يدين تفجير كنائس بمصر ويصفه ب "الإرهابي"
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دان الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد التفيجرات التى  استهدفت كنائس  في مدينة الإسكندرية وطنطا ، وأدت إلى مقتل 44 شخصا ومئات الجرحى و المصابين.

جاء ذلك خلال برقية تعزية وجهها ولد عبد العزيز إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ، أعرب خلالها عن تعازيه وماواسته للشعب المصري الشقيق.

وأكد ولد عبد العزيز خلال الرسالة عن إدانته القوية لهذا العمل ، ووصفه ب "الإرهابي".

وقتل 44 شخصا على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة وأصيب 126 آخرون في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر بمدينتي الإسكندرية وطنطا يوم الأحد خلال احتفال المسيحيين بأحد السعف.
 
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط مسلحون موالون له في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن الهجومين وقال إن انتحاريين نفذاهما


الكلمات المفتاحية : تفجير, داعش, عزيز, مصر
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